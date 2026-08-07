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البابا لاون جدد تعيين المطران سويف عضوا في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان
أخبار لبنان
2026-08-07 | 06:07
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البابا لاون جدد تعيين المطران سويف عضوا في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان
أعلن المكتب الإعلامي لمطرانية طرابلس المارونية في بيان، تجديد الكرسي الرسولي عضوية رئيس أساقفة الأبرشية المطران يوسف سويف، في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان، وذلك لولاية جديدة تمتد لخمس سنوات.
ولفت الى أن "هذه الدائرة تعد إحدى الأجهزة الأساسية في الكرسي الرسولي، حيث أنشأها البابا فرنسيس لتعزيز العمل الكنسي في مجالات العدالة الاجتماعية، والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الشاملة استناداً إلى التعليم الاجتماعي للكنيسة، إذ تسعى إلى صون الكرامة الإنسانية ونشر ثقافة السلام عبر الاستجابة للأزمات ومعالجة أسباب النزاعات، إلى جانب وضع قضايا اللاجئين والمهاجرين والفئات الأكثر هشاشة في سلم أولوياتها، فضلاً عن تفعيل التنمية المستدامة وحماية البيئة وتقديم الإغاثة الإنسانية والتنسيق الميداني لمواجهة الكوارث والتحديات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم".
من جانبه، شكر المطران سويف قداسة البابا لاون الرابع عشر على دعوته له لهذه الخدمة، ملتزما بمواصلة العمل ضمن مهام هذه الدائرة، وعلى استعداده للاستجابة مام التحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة بروح المحبة والتضامن الانساني.
وقال البيان: "نرافق بصلاتنا سيادة راعي الأبرشيّة لأجل نجاح هذه الخدمة لما فيها خير الانسان نشر الرجاء وتعزيز ثقافة العفران والسلام".
أخبار لبنان
البابا لاون
الفاتيكان
يوسف سويف
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