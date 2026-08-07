بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين فيه 11، 12 آب 2026 وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.وكشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة, مؤكدًا أن المجلس سيستأنف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، وأن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، والعفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجّل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عامًا.وعلّق بو صعب أيضا على ملف العفو العام، معربا عن أمله في أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة ونهائية في مسار إقرار قانون العفو.