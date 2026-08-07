وزيرة الشؤون من الضاحية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج بدل الإيجار النقدي للمتضررين من الحرب

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطار متابعة تنفيذ الإطار الوطني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، وضمن التحضير للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار، بزيارة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، حيث أعلنت إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج البدل النقدي للإيجار للأسر المتضررة من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوة تهدف إلى مساعدة العائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها.وكان في استقبال الوزيرة السيد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، بحضور النواب: علي عمار، أمين شري، علي المقداد، وفادي علامة، ورؤساء بلديات الغبيري أحمد الخنسا، وحارة حريك زياد واكد، وبرج البراجنة مصطفى حرب، إلى جانب رئيس الفريق الهندسي لإعداد الدراسات الخاصة بالأبنية المتضررة الدكتور قاسم رحال.وخلال الاجتماع، اطّلعت الوزيرة السيد على عرض مفصل حول حجم الأضرار التي لحقت بالضاحية الجنوبية، وآلية عمل الاتحاد في مسح المباني المتضررة، وإعداد الملفات الفنية، وأعمال التدعيم الإنشائي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم واستعادة الحياة الطبيعية.وأكدت أن "الحكومة اللبنانية تعمل وفق رؤية متكاملة تربط بين العودة، والحماية الاجتماعية، والتعافي المبكر، واستعادة الخدمات الأساسية، وصولاً إلى إعادة الإعمار"، مشددة على أن" نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة وثيقة بين الدولة والبلديات واتحاداتها، والاستفادة من الخبرات المحلية في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع".كما شدّد النواب الحاضرون على" الأهمية الوطنية لبرنامج "أمان" باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في لبنان"، داعين إلى" إدراج ملف استمرارية البرنامج وتمويله على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن الأسر اللبنانية الأكثر حاجة واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي".بعد ذلك، جالت الوزيرة في عدد من المباني المتضررة، حيث اطّلعت ميدانياً على أعمال التدعيم الإنشائي، واستمعت إلى شرح حول التحديات التقنية والاحتياجات القائمة لتسريع عودة السكان.واختتمت زيارتها في مركز الخدمات الإنمائية في الشياح، بحضور النائب الدكتور فادي علامة، حيث التقت العاملين في المركز واطّلعت على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها للمواطنين، ولا سيما للمستفيدين من برنامج "أمان" وسائر برامج الوزارة، كما استمعت إلى احتياجات الأهالي والتحديات التي يواجهها المركز في ظل الأوضاع الراهنة.وأكدت الوزيرة السيد أن" هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة في مختلف المناطق المتضررة، بهدف مواكبة احتياجات المواطنين على الأرض، وتعزيز حضور الدولة، وضمان أن تنطلق عملية التعافي وإعادة الإعمار من أولويات الناس، وبالتنسيق الكامل مع البلديات والسلطات المحلية والشركاء المعنيين".