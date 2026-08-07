قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة القاصر نور بعلبكي

صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ الآتي:"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:نور ربيع بعلبكي (مواليد عام 2011، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 04-08-2026 منزل ذويها الكائن في محلة المدينة الرياضية إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".