الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الأشغال: خطة شاملة لمعالجة تجمع الطيور في محيط مطار بيروت وتعزيز سلامة الملاحة الجوية
أخبار لبنان
2026-08-07 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الأشغال: خطة شاملة لمعالجة تجمع الطيور في محيط مطار بيروت وتعزيز سلامة الملاحة الجوية
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أمس، في إطار المتابعة المستمرة لملف سلامة الملاحة الجوية ومعالجة العوامل المؤدية إلى تجمع الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خُصص لتقييم الإجراءات المنفذة ومتابعة الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة مصادر جذب الطيور في محيط المطار، انطلاقاً من مقاربة وقائية متكاملة لا تقتصر على الإجراءات التشغيلية داخل حرم المطار، بل تشمل معالجة الأسباب البيئية والميدانية المحيطة به.
وشارك في الاجتماع وزيرة البيئة تمارا الزين، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس إبراهيم شحرور، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شاتيلا، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، وممثل وزارة الداخلية والبلديات الرائد رواد طعمة، وممثل وزير المياه والطاقة.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل خلال الاجتماع أنها اعتمدت تقرير وزارة البيئة الصادر بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٥ وتوصياته الفنية أساساً للإجراءات التي باشرت بها، ولا سيما لجهة معالجة مصادر جذب الطيور والحد من الظروف البيئية التي تساعد على تجمعها في محيط المطار، باعتبار أن سلامة الطيران تقتضي معالجة مصدر المشكلة وليس الاكتفاء بإبعاد الطيور بعد وصولها إلى مسارات الحركة الجوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير رسامني سلسلة الإجراءات العملية التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة الماضية:
- تنظيف العبارات والمجاري المسقوفة الممتدة تحت ساحة وقوف وحركة الطائرات والتي تشكل امتداداً لمجرى نهر الغدير. وهذه العبارات، التي لم تكن قد خضعت لتنظيف شامل منذ نحو "عشرين عاماً"، كانت قد تراكمت داخلها كميات كبيرة من الرمال والأوساخ والرواسب، فتم تنظيفها وإزالة هذه التراكمات بما يساهم في تحسين تصريف المياه والحد من المياه الراكدة والروائح والعوامل الجاذبة للطيور.
- كما قامت الوزارة، ضمن المعالجة الشاملة لمجرى نهر الغدير، بتلزيم الأعمال اللازمة لتنظيف المجرى واتخاذ الإجراءات الميدانية المطلوبة بالتنسيق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بهدف إزالة التراكمات ومصادر التلوث والحد من الروائح المنبعثة منه، ومعالجة أحد أبرز العوامل البيئية المحيطة بالمطار، وهي معضلة لم تُعالج منذ سنوات.
- أما في ما يتعلق بالمزارع والمسالخ وتربية وإيواء الطيور والحيوانات في المناطق المحيطة بالمطار، فقد أكد الاجتماع أن هذا الجانب يتجاوز التدابير التشغيلية التي يمكن اتخاذها داخل حرم المطار ويتطلب قراراً على مستوى الدولة وتنسيقاً بين الوزارات والإدارات والسلطات المحلية المختصة.
- الأخذ بتوصية وزارة البيئة وتطوير خطة العمل.
لذلك، رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل توصية إلى مجلس الوزراء، الذي سيبحث الموضوع في جلسته اليوم، لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع المزارع والمسالخ ومصادر استجلاب الطيور في محيط المطار بما يؤمن حماية سلامة الملاحة الجوية والصحة والسلامة العامة والحد من الروائح الكريهة.
وتتجه التوصية المعروضة إلى مجلس الوزراء إلى وضع إطار موحد لمعالجة هذه الأنشطة في نطاق محيط المطار، بما يشمل الحد من الأنشطة التي تؤدي إلى استجلاب الطيور ومعالجة أوضاع المنشآت القائمة وتأمين نقلها إلى مواقع مناسبة خارج نطاق الخطر، والتشدد في منع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ وإقفال القائم منها ومنع تربية أو إيواء الطيور ضمن شعاع خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار، مع الطلب إلى الإدارات المعنية تسهيل نقل المؤسسات إلى خارج هذا النطاق.
وشدد الوزير رسامني على أن وزارة الأشغال العامة والنقل قامت وستواصل القيام بكامل مسؤولياتها ضمن نطاق صلاحياتها، سواء داخل حرم المطار أو في المنشآت والمجاري المرتبطة به، وأن حماية سلامة الملاحة الجوية مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب معالجة جميع مصادر الخطر المحيطة بالمطار بالتوازي مع الإجراءات التشغيلية المتخذة داخله.
وأكدت الوزارة أن العمل سيستمر بصورة يومية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار والأجهزة الأمنية والبلديات وسائر الجهات المختصة، وأن الإجراءات المتخذة ليست ظرفية، بل تشكل جزءاً من خطة مستمرة لمعالجة مسببات ظاهرة الطيور ورفع مستوى السلامة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
أخبار لبنان
الأشغال:
شاملة
لمعالجة
الطيور
بيروت
وتعزيز
سلامة
الملاحة
الجوية
التالي
سلام بحث مع السفير السعودي في آخر المستجدات: نؤكد دعم لبنان للمملكة في كل ما تتخذه من خيارات وإجراءات للدفاع عن أمنها
نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-06
بالفيديو - هبوط طائرة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني في مطار رينيه معوض - القليعات
خبر عاجل
2026-06-06
بالفيديو - هبوط طائرة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني في مطار رينيه معوض - القليعات
0
أخبار لبنان
2026-08-07
سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات
أخبار لبنان
2026-08-07
سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات
0
أخبار لبنان
2026-06-16
وزارة الأشغال أوضحت ما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ»
أخبار لبنان
2026-06-16
وزارة الأشغال أوضحت ما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ»
0
آخر الأخبار
2026-05-14
وزير الأشغال فايز رسامني: سنفتتح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة في مطار بيروت
آخر الأخبار
2026-05-14
وزير الأشغال فايز رسامني: سنفتتح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة في مطار بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:17
وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله
أخبار لبنان
09:17
وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله
0
أخبار لبنان
08:47
وزير المالية بعد لقائه الراعي: الاستقرار النقدي أولوية والرواتب ستُدفع بموعدها
أخبار لبنان
08:47
وزير المالية بعد لقائه الراعي: الاستقرار النقدي أولوية والرواتب ستُدفع بموعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
0
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-16
هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2026-03-16
هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية
0
أخبار دولية
2026-04-15
وزير المالية الباكستاني: السعودية تعهدت بتقديم دعم إضافي 3 مليارات دولار لباكستان
أخبار دولية
2026-04-15
وزير المالية الباكستاني: السعودية تعهدت بتقديم دعم إضافي 3 مليارات دولار لباكستان
0
أخبار لبنان
2026-03-16
الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده
أخبار لبنان
2026-03-16
الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده
0
آخر الأخبار
2026-03-01
الداخلية القطرية: الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ
آخر الأخبار
2026-03-01
الداخلية القطرية: الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
0
عالم الطبخ
07:34
بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
07:34
بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
أخبار دولية
07:08
"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
أخبار دولية
07:08
"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
0
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جشي: اتفاق الإطار بين لبنان و إسرائيل ليس لمصلحة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جشي: اتفاق الإطار بين لبنان و إسرائيل ليس لمصلحة لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الزهراني بين الماضي والمستقبل... هل تستعيد دورها كمحور نفطي إقليمي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الزهراني بين الماضي والمستقبل... هل تستعيد دورها كمحور نفطي إقليمي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
البابا في اسيزي مجددا والشبيبة هي الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
البابا في اسيزي مجددا والشبيبة هي الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:48
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار
أخبار لبنان
12:48
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار
2
أخبار لبنان
12:33
الرئيس عون اعاد أربعة قوانين كان قد اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها
أخبار لبنان
12:33
الرئيس عون اعاد أربعة قوانين كان قد اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها
3
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يفكّك شبكتين منظّمتين للدعارة في الحمرا ويوقف متورطين
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يفكّك شبكتين منظّمتين للدعارة في الحمرا ويوقف متورطين
4
أمن وقضاء
12:01
تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP
أمن وقضاء
12:01
تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP
5
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
6
أخبار لبنان
15:46
رويترز: لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
15:46
رويترز: لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله
7
أخبار لبنان
15:53
سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة
أخبار لبنان
15:53
سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة
8
فنّ
10:24
بعد تقاذف الاتّهامات... "جلسة" صلح تُنهي نزاع أمير يزبك وحبيب بو أنطون (صور)
فنّ
10:24
بعد تقاذف الاتّهامات... "جلسة" صلح تُنهي نزاع أمير يزبك وحبيب بو أنطون (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More