سلام بحث مع السفير السعودي في آخر المستجدات: نؤكد دعم لبنان للمملكة في كل ما تتخذه من خيارات وإجراءات للدفاع عن أمنها

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير مع السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والمملكة العربية السعودية.



وثمّن الرئيس سلام مواقف المملكة الداعمة للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها، مؤكداً دعم لبنان للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خيارات وإجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.