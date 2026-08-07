رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الاجتماع التقني التنسيقي للوفد اللبناني المكلّف متابعة مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"(IMEC)، وذلك في إطار مواكبة لبنان للمبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الربط التجاري وحركة النقل بين الدول المشاركة، ومتابعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن يتيحها هذا المشروع للبنان.



وتناول الاجتماع أهمية التحضير لمشاركة لبنان في المسار المرتبط بالمشروع، وضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بتطوير الربط السككي لادراجه ضمن منظومة النقل الإقليمية، بما يعزز موقع لبنان على خريطة النقل والتجارة، إضافة إلى البحث في إمكان الاستفادة من موقع لبنان ودوره في ما يتصل بالبنى التحتية المرتبطة بأنابيب النفط والطاقة.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير رسامني النائب ميشال الضاهر يرافقه وفد، حيث تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية، كما وجّه الضاهر الشكر إلى الوزير على الأعمال التي تقوم بها الوزارة في منطقة ضهر البيدر.

كما استقبل رسامني النائبة حليمة قعقور، وتم البحث في عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بعمل الوزارة، إضافة إلى مواضيع إنمائية وخدماتية.

واستقبل رسامني رئيس بلدية جونيه فيصل أفرام، وتم عرض لموضوع توسعة الأوتوستراد مع الحفاظ على عدد مسارب السير (Lanes).

وواصل رسامني لقاءاته، فاستقبل نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حسام حرب ومفوض داخلية الحزب يوسف دعيبس، حيث جرى التداول في عدد من الملفات والقضايا ذات الطابع الإنمائي والخدماتي.