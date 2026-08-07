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حنكش زار والصايغ الديمان: للإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان
أخبار لبنان
2026-08-07 | 11:10
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حنكش زار والصايغ الديمان: للإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، نائبي حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، يرافقهما مارون زيدان، في زيارة تخللها التشديد على ضرورة تكاتف الجهود والتمسك بالوحدة الوطنية لمصلحة اللبنانيين جميعا.
ولفت حنكش بعد اللقاء، الى ان"الزيارة كانت لتقديم الشكر لغبطته على الشكر الذي ورد في بيان المطارنة الأربعاء الماضي، عن قبول الطعن في مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ لقرار وضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان".
أضاف: "بحثنا مع غبطته خطورة هذا الموضوع، على امل الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان. كما عرضنا لحقيقة الأمر والمسار الذي استغرق للوصول الى هذه النتيجة، على امل ان نبقى سدا منيعا في وجه كل من سيمد يده على المشاعات وعلى وجودنا في بلداتنا".
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