البستاني من السراي الحكومي: لمعالجة ملف رسوم النفايات من خلال حلول تمويلية لا تتضمّن ضرائب جديدة

شارك رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، بحضور وزير المال ياسين جابر، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، حيث خُصص الاجتماع للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٢١٤ تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).



وعقب الاجتماع، أوضح النائب البستاني أن اللقاء تناول مشروع المرسوم المذكور، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد من الملفات الشائكة التي تدرك الجهات المعنية أهمية معالجتها بصورة متوازنة. و قام البستاني بطرح أفكار تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن.

وأكد البستاني أن البحث مستمر للوصول إلى صيغة تحقق متطلبات التمويل اللازمة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات المالية العامة وحماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية من أي أعباء إضافية.