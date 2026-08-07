معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار

أقرّ مجلس الوزراء الزيادة الجديدة على رواتب موظفي القطاع العام، عبر إضافة 6 رواتب إلى الرواتب الحالية، ما يرفع قيمة ما يتقاضاه الموظفون من 13 ضعفاً إلى 19 ضعفاً مقارنةً بالراتب الأساسي.

وبحسب معلومات الـLBCI، فقد تقرر صرف الفروقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الماضي، تاريخ اقرار القانون في مجلس الوزراء وتعثره في مجلس النواب، على أن تُدفع على شكل دفعات شهرية.

وفي ملف المحروقات، علمت الـLBCI أن المجلس اتخذ قراراً بالسماح لبواخر البنزين الموجودة قبالة الشواطئ اللبنانية بالدخول وتفريغ حمولتها، تفادياً لأي نقص محتمل في المادة في الأسواق، وذلك مقابل تقديم كفالات إلى حين تسوية أوضاع الشركات المعنية.

أما ملف النفايات، فحضر على طاولة النقاش من باب البحث عن حلول مستدامة للأزمة. ووفق المعلومات، لم يقر مجلس الوزراء مرسوم الرسوم الجمركية المخصص لصندوق النفايات، على أن يُستكمل البحث فيه مع الهيئات الاقتصادية قبل إعادته إلى المجلس الأسبوع المقبل