سقلاوي بحث مع رئيس بلدية رميش في حلول مناسبة" لتسلُّم التبغ من قرى المنطقة

استقبل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي في مكتبه في الحدت اليوم الخميس رئيس بلدية رميش حنا العميل، بحضور مدير الزراعة والمشترى في "الريجي" المهندس جعفر الحسيني ومدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى.



وأوضح بيان أصدرته "الريجي" أن "البحث تناول السبل المتاحة لتسلُّم محاصيل التبغ من رميش والبلدات المجاورة"، مشيراً إلى أن "المجتمعين اتفقوا على اعتماد الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الوضع القائم في هذه المنطقة".