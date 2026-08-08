تجمع نقباء المهن الصحية يزور الحجار ويقدم له نسخة عن ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي

زار وفد من تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفيسور يوسف بخاش وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار في مكتبه في وزارة الداخلية وقدم له نسخة عن ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي.



كما اطلعه على التحديات التي تواجه القطاع وتهدد الامن الصحي.



وشكر الوفد الحجار على إيفاده ممثلين عن الوزارة للمشاركة في ورشات العمل التي سبقت إعداد الملف والخروج بالتوصيات والنتائج اللازمة.