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أرسلان: نحذّر من مسلسل الإجرام بحقّ دروز سوريا
أخبار لبنان
2026-08-08 | 03:57
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أرسلان: نحذّر من مسلسل الإجرام بحقّ دروز سوريا
كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "إكس": "إنّ ما حصل في جرمانا جرّاء الانفجار الإرهابي الذي وقع وراح ضحيته أبرياء، تحت أنظار العالم العربي والدولي، من دون أيّ ردّة فعل أو استنكار يُذكر، يدلّ على حجم التواطؤ على أبناء الطائفة الدرزية العربية الأصيلة في سوريا... نحذّر من مسلسل هذا الإجرام المتعمّد وعواقبه ونتائجه السلبية على الواقع الوطني والقومي لسوريا بأسرها، وتردّداته المشبوهة التي يمكن أن تُستغلّ في أماكن عدّة لا تُحمد عقباها. نطالب جامعة الدول العربية والأشقاء العرب والعالم بأسره بالتحرّك الفوري للجم هذه الانتهاكات المتكرّرة بحقّ الإنسانية جمعاء".
أخبار لبنان
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