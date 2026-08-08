"الخارجية" تدين استهداف ناقلة نفط إماراتيّة في مضيق هرمز

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين ب "أشدّ العبارات الهجوم الذي نفّذته إيران، صباح اليوم، ضدّ ناقلة نفط إماراتيّة أثناء عبورها مضيق هرمز".

وأكّدت الوزارة أنّ هذا الهجوم "يمثّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيّما أحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧ (٢٠٢٦)، الذي يؤكّد على حرّيّة الملاحة البحريّة، ويرفض التهديدات الإيرانيّة لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز أو إغلاقه".

وجدّدت الوزارة رفضها لمحاولات إيران استخدام مضيق هرمز أداةً للمساومة والابتزاز، داعية إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط، مؤكّدةً تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ودعمها للإجراءات التي تتّخذها حفاظاً على سلامة ملاحتها وممتلكاتها.