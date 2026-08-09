وزارة الطاقة: لا أزمة محروقات... ومادة البنزين متوفرة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

"لا ازمة محروقات، ومادة البنزين متوفرة وتُسَلّم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع."