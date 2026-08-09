البراكس: أزمة البنزين أصبحت وراءنا والبواخر ستبدأ بالتفريغ

كتب نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على منصة "اكس": "أن ازمة البنزين الناتجة عن عدم إعطاء اذن تفريغ للبواخر، أصبحت وراءنا والبواخر الموجودة قبالة الشواطىء اللبنانية ستبدأ بالتفريغ. ارجو ان يبدأ تسليم البضاعة باسرع وقت من قبل مستودعات الشركات وان ما عاناه اخوتنا في الجنوب والبقاع من اقفال قسري لمحطاتهم، آمل ان لا يعاد في المستقبل".

