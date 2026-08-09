ساهموا في استكمال القسم الجنوبي من درب مار شربل... تعرّفوا إلى طرق التبرّع من لبنان وأميركا وكندا وأستراليا وأوروبا

في ليلةٍ مليئة بالمساعدة والرجاء، نلتقي عبر شاشة الـLBCI في تيليتون خاص لجمع التبرعات، لنساهم معًا في استكمال القسم الجنوبي من درب مار شربل، هذا المشروع الذي يحمل رسالة إيمان ورجاء، ويُبنى ليبقى للأجيال المقبلة.



كل مساهمة، مهما كانت قيمتها، تقرّبنا خطوة من إنجاز هذا الدرب...



شاركونا الليلة في التيليتون المخصّص لاستكمال القسم الجنوبي من درب مار شربل ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً على أن نتابع بعد نشرة الأخبار في الساعة 8:30 مساءً مباشرةً عبر الـLBCI.



إليكم طرق التبرّع من لبنان وأميركا وكندا وأستراليا وأوروبا: