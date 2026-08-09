حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران

اعتبرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن "قيام العدو الإسرائيلي بإضرام النار علنًا في المناطق الحرشية في جنوب لبنان، وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة، يشكل استمرارًا للإبادة العمرانية وتجريف البنى التحتية وسرقة أشجار الزيتون المعمرة".



وقالت في بيان: "إن هذه الإبادة البيئية المتواصلة تتم وسط عجز السلطة حتى عن التقدم بشكوى أو الادعاء على العدو، لأنها أعطته مسبقًا صكّ حماية بالتزامها عدم تقديم أي شكوى في المحافل الدولية، وبذلك يُمعن العدو الإسرائيلي بارتكاباته مطمئنًا إلى الإفلات من العقاب. إن هذه المفارقة المؤلمة تكشف بوضوح عن كيفية إدارة السلطة مفاوضاتها ومدى خطورة التنازلات التى قدّمتها في شتى البنود وتُعلن عدم أهليتها المطلقة في الحفاظ على مصالح لبنان وتفريطها بحقوقه الأساسية".



وأضافت: "عليه، ندعو الحكومة ووزارة البيئة وكل الوزارات والجهات المعنية لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران".