عون بحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دعم لبنان ومساعدة العائدين إلى المناطق المتضررة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة مع وفد، لمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران.



‏وأعربت خليفة عن "اعتزازها بتولي هذه المسؤولية"، مؤكدة "حرصها على العمل سريعاً للاستجابة إلى الحاجات الملحّة في لبنان".



وطلبت من رئيس الجمهورية توجيهاته حول الأولويات وما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي في المرحلة المقبلة، وأكدت أن "البنك الدولي حريص على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، وإلى استعداد البنك للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً".



‏وشدد الرئيس عون على "حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه، لا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل".