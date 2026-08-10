وزير الثقافة بحث مع السفيرة طوق في سبل تفعيل التعاون مع المملكة الأردنية

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، سفيرة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية بريجيت طوق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن في المجال الثقافي، وبحث سبل تفعيل التعاون وتعزيز نشاطات الجالية اللبنانية في المملكة.كما تم التطرق إلى دور المؤسسات الثقافية في دعم صورة لبنان في الخارج وتطوير برامج مشتركة.