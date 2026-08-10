رابطة التعليم الأساسي : للتصعيد رفضاً لقرار تقسيط المفعول الرجعي

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعاً عبر تطبيق "زوم"اليوم ، وعبر المجتمعون في بيان عن " استيائهم لما آلت اليه الأمور خصوصاً لجهة عدم احترام رأي مجلس الشورى وعدم الأخذ به ".



كما دعت إلى التصعيد من خلال تعليق الأعمال الإدارية يوم غد الثلثاء والالتزام التام بما سيصدر عن تجمع روابط القطاع العام اليوم".