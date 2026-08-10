رئيس الحكومة ترأس اجتماعا تابع التحضيرات المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان، بحضور وزراء: الطاقة والمياه جو الصدي، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي.



وخلال الاجتماع، تم البحث في جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية، في ضوء الدور المرتقب للبنان، في المرحلة الأولى، كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره.



وتناول البحث الحاجات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة، لا سيما تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة الصهاريج، ورفع جهوزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة، إلى جانب تنظيم حركة السير باتجاه مواقع التخزين.



كما تم استعراض التحضيرات المتعلقة بمنشآت التخزين ومتطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية الواجب استكمالها.



وتم الاتفاق أيضا على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية، بما يضمن إنجاز التحضيرات المطلوبة ضمن المهل المحددة، وتأمين الجهوزية اللازمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي.