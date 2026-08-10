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توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها

أخبار لبنان
2026-08-10 | 11:54
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توضيح لـ&quot;كهرباء لبنان&quot; حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها
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توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها

 أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "عطفا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي حول مسألة المواد الكميائية، يهم المؤسسة توضيح ما يلي:

إن مؤسسة كهرباء لبنان سبق لها أن تعاقدت مع شركة Combilift، وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 19-3/2021 تاريخ 16/2/2021 بهدف ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها، إلا أن المؤسسة لم تتمكن من ترحيل هذه المواد إلى الخارج بسبب عدم موافقة وزارة البيئة آنذاك على ذلك.

وبعد ذلك عاودت المؤسسة وتعاقدت مع شركة Tecmo للتخلص من المواد الكميائية وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 444-24/2024 تاريخ 4/9/2024، ولم تقم بتسليم أي من المواد إلى الشركة إلا بعد استحصالها على الموافقات والأذونات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء،

وفي هذا الإطار، تم نقل Sodium Metallicate و Rodine & Hydrogale و Positive Resin إلى مطمر زحلة، بعد حصول شركة Tecmo على موافقة وزارة البيئة، إضافة إلى الموافقة الخطية لرئيس بلدية زحلة – المعلقة الذي عاد وعدّل موقفه لاحقا.

كما تم نقل مادة Trisodium Phosphate إلى مرج بسري، بعد حصول شركة Tecmo على موافقة وزارة البيئة، وذلك إثر تقدم الشركة بكتاب رسمي موجه إلى وزارة البيئة يتضمن آلية نقل المواد إلى مرج بسري وطلب الموافقة عليها، وقد جرى أيضا توضيب مادة Trisodium Phosphate في معمل الذوق تحت إشراف جهاز أمن الدولة، تمهيدا لنقلها إلى مرج بسري.

وفور ورود كتاب من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تاريخ 26/5/2026 مرفقا بكتاب من وزارة الزراعة رقم 4725/3 تاريخ 14/4/2026 تضمّن في خلاصته عدم التصرف بالكمية المتبقية الموجودة حاليا في مرج بسري، وجهت مؤسسة كهرباء لبنان كتابين إلى شركة Tecmo، الأول رقم 3786 تاريخ 25/6/2026، والثاني رقم 3987 تاريخ 6/7/2026، طلبت بموجبهما عدم التصرف بالكمية المتبقية من مادة Trisodium Phosphate إلا بعد الحصول على موافقة مديرية المخابرات على الإجراءات التي تنوي الشركة اتخاذها بشأن هذه المادة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل وزارة البيئة ووزارة الزراعة في آن معا.

يشار إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان قامت بإبلاغ جميع الجهات المعنية مسبقا، وقبل المباشرة بأي إجراء يتعلق بهذه المواد، بكافة الخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها، ومن بينها وزارة البيئة ووزارة الداخلية وسائر الجهات المختصة، وذلك وفقا للأصول والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. علما بأن مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بالتواصل المستمر مع المتعهد شركة Tecmo ووزارتي البيئة والزراعة لإيجاد حل لهذه المواد المخزنة حاليا في مطمر زحلة ومرج بسري".

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