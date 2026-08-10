وزارة التربية اعلنت بدء تسليم إفادات الثالث الثانوي بكل فروعها إلى كل المناطق التربوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أنه "ابتداء من اليوم، تم تسليم إفادات الثالث الثانوي بكل فروعها للعام ٢٠٢٦ إلى المناطق التربوية في بيروت، وجبل لبنان، والشمال، والنبطية"، وقالت: "بالتالي، يمكن للطلاب الذين لديهم حاجة ملحّة إلى الحصول على إفاداتهم، وخصوصا بسبب السفر أو وجود مواعيد أو معاملات مستعجلة، مراجعة المناطق التربوية المذكورة وتسلم إفاداتهم، وفقا للآلية المعتمدة".



أضافت: "أما الطلاب التابعون لباقي المناطق التربوية، والذين لديهم حاجة ملحة إلى الحصول على إفاداتهم خلال الأيام المقبلة، فيمكنهم مراجعة دائرة الامتحانات الرسمية وتقديم طلباتهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن تستكمل عملية تسليم الإفادات إلى باقي المناطق تباعا، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام".



وختمت: "خلال مدة أقصاها ثلاثة إلى أربعة أيام، ستكون إفادات الثالث الثانوي، بكل فروعها، قد سلمت إلى كل المناطق التربوية، ليتمكن الطلاب من استلامها من مناطقهم، وفق الآلية المعتمدة".