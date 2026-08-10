لقاء بين خريش وكتانة تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والصليب الأحمر

زار المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، يرافقه قادة الوحدات وعدد من رؤساء الأقاليم، مقر الصليب الأحمر اللبناني في سبيرز، حيث التقى الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.



استهلت الزيارة بجولة للاطلاع على هيكلية الصليب الأحمر اللبناني، وأقسامه، ومهماته، وآلية عمله، وشملت الجولة أيضا أحد فروع بنك الدم.



وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بأن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الإسعاف والاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، مع تأكيد أهمية التكامل مع مختلف الأجهزة الإسعافية العاملة في لبنان بما يخدم المواطنين ويعزز سرعة الاستجابة".



وتحدث خريش عن "أهمية تطوير آليات الربط والتنسيق بين غرف العمليات، وتوحيد الجهود الميدانية، بما يضمن فعالية أكبر في إدارة الحوادث والطوارئ"، شاكرا لـ"الصليب الأحمر اللبناني تعاونه وجهوده خلال الحرب"، معزيا بـ"شهدائه الذين سقطوا أثناء أداء رسالتهم الإنسانية، إلى جانب شهداء الدفاع المدني الذين قضوا خلال تأدية واجبهم".



وخلال اللقاء، تم البحث في إعداد خطط استباقية مشتركة للتوعية ورفع مستوى الجهوزية لدى المواطنين والفرق الميدانية قبل وقوع الكوارث، إضافة إلى تنفيذ مناورات مشتركة خلال هذا العام بهدف تعزيز التنسيق العملي ورفع مستوى الجهوزية لدى الجانبين.



وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى غرفة العمليات في الحازمية التابعة لإقليم جبل لبنان، حيث تم الاطلاع على آلية العمل ومتابعة المهمات، والبحث في سبل تعزيز الربط والتنسيق مع غرف العمليات المعنية بما يساهم في توحيد الجهود وتحسين الاستجابة الميدانية.



وأكد الجانبان "أهمية مواصلة العمل المشترك والتنسيق الدائم بين الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، بما يخدم المواطنين ويحمي الأرواح في مختلف الظروف".

