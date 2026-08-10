صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الهيئة الناظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، أجرت دراسة معمّقة حول النموذج الأنسب للبنان، مشيرًا إلى أن التوجه يقوم على الانتقال نحو توزيع أكثر لامركزية، عبر تقسيم لبنان إلى مناطق وفق نموذج مشابه لتجربة زحلة.