صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

الهيئة الناظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لامركزية، من خلال تقسيم #لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة زحلة#جو_الصدي https://t.co/dfdsTJcavR
— Joe Saddi (@Joe_Saddi) August 10, 2026
الهيئة الناظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لامركزية، من خلال تقسيم #لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة زحلة#جو_الصدي https://t.co/dfdsTJcavR