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البعريني عن جلسة غد النيابية: المطلوب قرار لا تعطيل وعدالة لا حسابات

أخبار لبنان
2026-08-10 | 16:17
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البعريني عن جلسة غد النيابية: المطلوب قرار لا تعطيل وعدالة لا حسابات
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البعريني عن جلسة غد النيابية: المطلوب قرار لا تعطيل وعدالة لا حسابات

كتب النائب وليد البعريني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "غدًا، لا يقف مجلس النواب أمام ملفٍّ عابر، بل أمام قضيةٍ أثقلت كاهل عائلات، وأطالت انتظار موقوفين آن أوان إنصافهم. 



بعد سنواتٍ من الأخذ والردّ، لم يعد مقبولًا أن يبقى العفو العام رهينة المماطلة أو أسير الحسابات السياسية.



سنكون في المجلس، كما كنّا دائمًا، حيث الثبات في الموقف، والتمسّك بحق أهلنا، وسنمضي حتى النهاية في سبيل إقرار قانونٍ عادل ومنصف، يحفظ هيبة الدولة والقانون، ويرفع الظلم عمّن يستحق، ويفتح أمام الموقوفين بابًا إلى العدالة والحياة من جديد.



لسنا أمام ترفٍ سياسي، ولا أمام مادةٍ للمزايدة. نحن أمام مسؤوليةٍ وطنيّة وخلقيّة، وأمام عائلات أنهكها الانتظار، وأمهات وآباء وأبناء لا يريدون سوى أن يعود أحبّاؤهم إلى بيوتهم وفق ما يجيزه القانون.



غدًا، المطلوب قرار لا تعطيل. إرادة لا مماطلة. عدالة لا حسابات.



لقد طال الانتظار حتى صار الصّمت عن معاناة الناس ضربًا من العجز، وصار تعطيل هذا الملف أثقل من أن يُبرَّر بأي ذريعة.



آن أوان الحسم.



آن أوان الإنصاف.



آن أوان أن تكون الدولة على قدر مسؤوليتها، وأن يُقال لأهلنا بوضوح، لقد حان موعد العدالة".

أخبار لبنان

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