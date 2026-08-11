الحجار بحث مع سفير لبنان في فرنسا في أوضاع الجالية والتعاون الأمني والبلدي

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم، سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا.



وتم عرض حركة إقبال اللبنانيين المغتربين على خدمة البصمة البيومترية، بعد إطلاقها أخيرا في السفارة اللبنانية في باريس، والتسهيلات المتاحة لإنجاز معاملاتهم.



وتناول اللقاء أيضا التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والفرنسية، وبين البلديات في البلدين.