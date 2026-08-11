مكي خلال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي: وزارة التنمية الإدارية الجهة المنفذة والمنسقة للمشروع

شارك وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في حفل توقيع اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لتمويل مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، والتي وقّعها وزير المالية ياسين جابر، بحضور المديرة الإقليمية للبنك الدولي داليا خليفة، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال الشحادة، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان.



وقالت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في بيان:" يشكّل توقيع الاتفاقية محطة أساسية تمهّد لإحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بما يشكّل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح وتحديث الإدارة العامة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.



وتتولى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تنفيذ المشروع وتنسيقه بالتعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بما فيها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتسريع العمل على تحقيق أهداف المشروع.



ويهدف مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان إلى إحداث تحول رقمي شامل في الإدارة العامة، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية والسحابية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتطوير المنصات الرقمية الحكومية، ورقمنة الخدمات العامة ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز القدرات والمهارات الرقمية.



كما يسهم المشروع في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وشفافيتها، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء إدارة عامة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين".



وأكد الوزير فادي مكي أن" توقيع الاتفاقية يشكّل محطة أساسية في مسار التحول الرقمي في لبنان"، مشدداً على أن "وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على المواطنين".