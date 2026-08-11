مسعد: نقلت مطالب أهالي جزين وبحثت مع عون الملفات الإنمائية للمنطقة

بحث النائب شربل مسعد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون مطالب المواطنين، ولا سيما ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات في الإدارات والدوائر الرسمية، إلى جانب عدد من المشاريع والملفات الإنمائية التي تهم منطقة جزين وسبل دفعها قدمًا.وأشاد مسعد بجهود رئيس الجمهورية في تحرير الأرض وصون السيادة الوطنية، وحرصه على بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن خدمة الناس والإنماء المتوازن يشكلان أساس استعادة الثقة بالدولة.