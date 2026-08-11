بو عاصي: حياة الإنسان أمانة في أعناقنا

كتب عضو "الجمهورية القوية "النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس":" ألغيت عقوبة الإعدام اليوم. تحية للنائب القواتي ايلي كيروز الذي تقدم بأول اقتراح عام ٢٠١٢. تحية تقدير للسيدة أنطوانيت شاهين التي ناضلت لإلغائها في المحافل الدولية. حياة الإنسان أمانة في أعناقنا".