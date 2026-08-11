السفير الأميركي من البلمند: المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تتقدم وترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان

زار السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى المقر البطريركي في البلمند حيث التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في حضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، رئيس دير سيدة البلمند الارشمندريت جورج يعقوب، ولفيف من الكهنة.



وبعد اللقاء، أعرب عيسى عن "سعادته بزيارة جامعة البلمند التي تعتبر من أهم الجامعات في لبنان ومثلا يحتذى به للحياة المشتركة".



وأكد أن "المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة"، وقال: "انا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة".



كما أكد أن "الرئيس الأميريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام في لبنان".