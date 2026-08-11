مخزومي التقى سفير إندونيسيا: أكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول

استقبل النائب فؤاد مخزومي سفير إندونيسيا ديكي كومر.



وبعد اللقاء، كتب مخزومي، على منصة "إكس": "خلال اللقاء، بحثنا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وإندونيسيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وأكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول، وضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والإنمائية، بما يسهم في دعم لبنان ومواكبة مسار التعافي والنهوض. كما شددت على أهمية مواصلة الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، وتعزيز حضور لبنان وعلاقاته الخارجية، انطلاقا من احترام سيادته ودعم مؤسساته الشرعية، بما يرسّخ الاستقرار ويمهّد لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار".