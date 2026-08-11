مخزومي التقى سفير إندونيسيا: أكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول

خلال لقائي سفير إندونيسيا في لبنان ديكي كومر، بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وإندونيسيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
وأكدتُ أهمية الدبلوماسية في مدّ جسور التواصل والانفتاح بين الدول، وضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية… pic.twitter.com/udJEUl9awT
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 11, 2026
خلال لقائي سفير إندونيسيا في لبنان ديكي كومر، بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وإندونيسيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
وأكدتُ أهمية الدبلوماسية في مدّ جسور التواصل والانفتاح بين الدول، وضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية… pic.twitter.com/udJEUl9awT