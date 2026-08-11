رئيسة المؤسسة المارونية للإنتشار: إستقرار لبنان وعودة الثقة به يفرضان مضاعفة الجهود لإعادة شباب الانتشارِ الى وطنهم

رأت رئيسة المؤسسة المارونية للإنتشار روز الشويري أن إستقرار لبنان، وعودة الثقة به، يفرِضان مضاعفة الجهود لإعادة شباب الانتشارِ الى وطنهم.



وأملت بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس وفد، أن يدرج مشروع قانونِ إستعادة الجنسية الذي أقره مجلس الوزراء، والذي ينصف المتحدرين من أصل لبناني، على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلسِ النواب في أقرب فرصة.