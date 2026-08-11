"الخارجية" رفضت قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

أُعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن "رفضها القاطع لقرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، الذي يظل جزءا لا يتجزأ من الأراضي السورية".



وجددت الخارجية "تشديدها على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها"، مؤكدة أن "قرار إسرائيل بضم الجولان مخالف لقواعد القانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2) الفقرة (4) منه".



وذكرت بـ"قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، الذي شدد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعتبر قرار إسرائيل بضمّ الجولان لاغياً وباطلاً ومن دون أثر قانوني".