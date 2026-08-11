مرقص: قانون الإعلام صدر من دون أي تعديل... وسأسعى إلى إدراج تعديلات عليه

أعلن وزير الإعلام بول مرقص من مجلس النواب أنه "سجل اعتراضه على المادة التي تجرم الصحافيين، لكن قانون الإعلام صدر من دون أي تعديل"، قائلا: "سأسعى إلى إدراج تعديلات عليه".



وأضاف: "سأعمل جاهداً كما سبق أن فعلت لإدخال بقية الاقتراحات الإعلامية والنقابية التي لم يأخذ بها مجلس النواب".