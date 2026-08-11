أمير قطر يشكر لوليد جنبلاط تعزيته بالأمير الوالد

أبرق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، شاكراً له مشاعره الودية وتعزيته بوفاة المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وقال الشيخ تميم في رسالته: "تغمّد الله فقيد الوطن الكبير، سمو الأمير الوالد، بواسع رحمته، وحفظكم من كل سوء".



كما وتلقى جنبلاط برقية من رئيس الحكومة القطرية، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شاكراً له تعزيته بوفاة الأمير الوالد.



وكان جنبلاط أبرق معزياً بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد إلى كل من الأمير تميم والشيخ محمد بن عبد الرحمن، مشيداً بكل ما قدّمه من دعم سياسي وإنمائي وإنساني للبنان ومختلف الدول العربية والإسلامية.