بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة

Le Liban devient aujourd'hui le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine capitale.
Je salue le vote historique et courageux du parlement libanais qui montre que le Liban, malgré les épreuves qu'il subit, conserve une voix singulière dans la région, et qu'il demeure un…
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 11, 2026
Le Liban devient aujourd'hui le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine capitale.
Je salue le vote historique et courageux du parlement libanais qui montre que le Liban, malgré les épreuves qu'il subit, conserve une voix singulière dans la région, et qu'il demeure un…