بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة

كتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر حسابه على منصة "إكس": "أصبح لبنان اليوم أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام. وأرحّب بالتصويت التاريخي والشجاع الذي أقرّه البرلمان اللبناني، والذي يُظهر أن لبنان، رغم المحن التي يواجهها، لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة، وأنه يظل نموذجًا بفضل قدرته على ترسيخ القيم الديمقراطية والحريات التي تشكّل أساس وجوده".



وأضاف: "كان هذا هو الالتزام الذي تم التعهّد به في باريس قبل شهر، خلال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد تم الوفاء به. وفيما لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه على طريق السلام والإصلاحات، يمكن للبنان والشعب اللبناني الاعتماد على الدعم الثابت من فرنسا".

Le Liban devient aujourd'hui le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine capitale.



Je salue le vote historique et courageux du parlement libanais qui montre que le Liban, malgré les épreuves qu'il subit, conserve une voix singulière dans la région, et qu'il demeure un…