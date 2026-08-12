رجي يشكر نظراءه وأصدقاء لبنان: قرار إلغاء عقوبة الإعدام ينصف تاريخ لبنان

توجّه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بالشكر إلى "جميع نظرائه والأصدقاء حول العالم الذين هنّأوا لبنان على إلغاء عقوبة الإعدام".



وكتب عبر "اكس": "هذا القرار التاريخي يُنصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها بلدنا على الدوام: أن الحياة أولى، وأن الكرامة لا تُمَسّ، وأن الحرية والتعددية وحقوق الإنسان هي في جوهر هويتنا. هو كذلك صورة عن لبنان الذي نصرّ على إعادة بنائه: دولة قوية متجذّرة في الحقوق، يحكمها القانون، وتليق بشعبها".