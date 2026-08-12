رجي يشكر نظراءه وأصدقاء لبنان: قرار إلغاء عقوبة الإعدام ينصف تاريخ لبنان

أتوجّه بالشكر إلى جميع نظرائي والأصدقاء حول العالم الذين هنّأوا لبنان على إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا القرار التاريخي يُنصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها بلدنا على الدوام: أن الحياة أولى، وأن الكرامة لا تُمَسّ، وأن الحرية والتعددية وحقوق الإنسان هي في جوهر هويتنا.
هو كذلك صورة…
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) August 12, 2026
أتوجّه بالشكر إلى جميع نظرائي والأصدقاء حول العالم الذين هنّأوا لبنان على إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا القرار التاريخي يُنصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها بلدنا على الدوام: أن الحياة أولى، وأن الكرامة لا تُمَسّ، وأن الحرية والتعددية وحقوق الإنسان هي في جوهر هويتنا.
هو كذلك صورة…