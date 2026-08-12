كاتس يؤكد مجددًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة

زار وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس جنوب لبنان مؤكدا مرة جديدة عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة.



وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه "كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية".



وتابع إنّ "الجيش موجود هنا لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته. سنعمل على تطهير هذه المنطقة لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة".



وتواصل القوات الإسرائيلية انتشارها وتنفيذ ضربات وعمليات داخل شريط من الأراضي اللبنانية يمتد لنحو 10 كيلومترات على طول الحدود.



وأوضح كاتس أن الجيش "يدمر البنى التحتية تحت الأرض" في المنطقة و"يدمّر كل المنازل".