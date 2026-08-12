قوى الامن توقف فلسطينيّ أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يظهر إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه أحد المحال التجارية في محلة طريق الجديدة – المدينة الرياضية، ما أدّى إلى ترويع المواطنين وإثارة حالة من الذعر والهلع.



على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستقصائية المكثفة لكشف هوية الفاعل وتحديد مكان وجوده.



وفي تاريخ 12-8-2026، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والتحريات، تمكّنت عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد مكان المشتبه به، حيث نُصِب له كمينٌ محكم في محلة عمر بيهم، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنه يدعى ت. ح. (مواليد عام 2007، فلسطيني الجنسية)،وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وضبط بحوزته سكين.



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار المشار إليه.



وجرى تسليمه، مع المضبوطات، إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.