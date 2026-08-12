مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: وجود عسكرّ دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن توقع الولايات المتحدة من لبنان وإسرائيل التصرف بما يتماشى مع الإطار الذي اتفقوا عليه.



ولفت المسؤول في تصريح للـLBCI، إلى أنّ إسرائيل صرّحت بوضوح بأنّها لا تملك أيّ أطماع إقليمية في لبنان.



وقال إنّ وجوداً عسكرياً دائماً في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في ذلك الإطار، ولا يخدم السلام والأمن على المدى الطويل لكلا الدولتين.



وشدد على أنّ الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته.



وأوضح المسؤول أنّ الإطار يتضمن بوضوح مساراً مشروطاً لإعادة انتشار تدريجي، مرتبط بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية بشكل مُتحقَّق منه.



وقال: "يقوم الجيش اللبنانيّ حالياً بتنفيذ العمليات في المناطق التجريبية الأولى، وستواصل الولايات المتحدة دعم التنفيذ الكامل لتلك العملية".