طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

يسيطر على لبنان طقس صيفي حارّ أكثر من المعتاد، ويستمر خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يتمركز منخفض جوي فوق قبرص، ما يؤدي إلى طقس متقلّب اعتبارًا من يوم غد الجمعة، مع احتمال تساقط أمطار محلية، خصوصًا على المرتفعات وفي شمال البلاد. كما يُرتقب أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية مع بداية الأسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الجو : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من الساحل بعد الظهر والمساء

- الحرارة : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



الجمعة: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة جبلا وشمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س. تنشط احيانا خاصة شمالا وجبلا



السبت: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة جبلا وشمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س. تنشط احيانا خاصة شمالا وجبلا