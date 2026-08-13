الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي
أخبار لبنان
2026-08-13 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي
عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد وحضور الأعضاء حيث ركّز الحاضرون على تفاقم حجم الضغوطات المالية التي يعاني منها القطاع والتي كان يشكو منها اصلاً قبل الحرب الأخيرة.
وهو بفضل طواقمه الطبية والتمريضية والإدارية دائما في الصفوف الأمامية خلال المحن والشدائد مسعفاً، معالجاً، مطبباً وموّفراً كل انواع الخدمات الصحية، الا انه بات اليوم من اكثر المتضررّين، مستنفداً كل الوسائل المتاحة امامه من اجل استمراريته، وعدم إقفال البعض من اقسامه وتأمين رواتب كافة العاملين فيه الذين لم يتوانوا يوماً عن واجباتهم في ظروف امنية خطيرة ومعيشية قاسية.
واذ ان نقابة المستشفيات في لبنان تدرك اهمية المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وحرصاً منها على الدور المنوط بالقطاع كركن أساسي في الإقتصاد الوطني، وكرافعة للنمو من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن جذب الإستثمارات، ودعم السياحة الإستشفائية التي تسمح برفد الخزينة بالعملات الأجنبية، دون إغفال دوره الجوهري في مجال الأمن الصحي واستقرار القوى العاملة للإنتاج في القطاعات الأخرى، ولتجاوز هذا الواقع الحالي المتردي صدر عن المجلس بيان جاء فيه:
"اولا: مناشدة المسؤولين كافة إعطاء الأولوية للقطاع الإستشفائي بإعتباره خط الدفاع الأساسي لحماية حياة الأفراد، وضمان صحة المجتمع، ومواجهة الطوارئ والأزمات والوبائيات بسرعة وكفاءة عالية ربما تعجزقطاعات اخرى عن القيام بها.
ثانيا: مطالبة الهيئات الضامنة كافة بتسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ اكثر من 8 اشهر. ان تماديها في التأخير ينعكس شحّاً في التدفق النقدي على المستشفيات التي تشكو اصلاً من اعباء ارتفاع معدل الكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمئة، فيما انها تواصل دفع المصاريف الخاصة بها شهريًا دون أي تأخير، بدءًا من أجور الموظفين مرورًا بكلفة فواتيرالطاقة وصولًا إلى فواتير الموّردين الذين لا يمنحون أكثر من مهلة شهر للتسديد. وكل ذلك، بغياب أي تسهيلات او قروض مصرفية مما يزيد من الضغوطات المالية التي تفوق قدرة المستشفيات على تحمّلها ومواجهتها.
ثالثاً: ضرورة التزام جميع الهيئات الضامنة بتسريع عملية تعديل التعرفات الإستشفائية التي تبقى مجحفة، تفوقها قيمة الكلفة الحقيقية والفعلية باضعاف اضعاف للتقديمات بشكل يومي، علماً انها حتى لتاريخه لم تعادل ما كانت عليه قبل العام 2019.
رابعاً: التمنّي على وزير المال وسائر المعنيين برصد الإعتمادات الكافية للشأن الصحي والإستشفائي في موازنة 2027 وإقرار الزيادات الملحوظة في باب الإستشفاء لدى جميع الهيئات الضامنة بما يلبّي الطلب المرتفع من جهة، ويواكب الكلفة المستمرة في التصاعد عالمياً ومحلياً من جهة أخرى، خصوصا ً ان هذه الزيادة هي اجراء ضروري ومّلح، بدونه لن تتمكن المستشفيات من مواصلة خدماتها والمحافظة على المستوى الطبي والراقي الذي يوّفره لبنان.
خامسا: ان النقابة تتمنى على جميع المعنيين التجاوب السريع مع مطالبها المحقة كي لا تضطر من اجل الحفاظ على سير تقديماتها وتأمين مورد رزق العاملين فيها مع عائلاتهم الى تحميل المريض الفروقات التي لا تدفعها الهيئات الضامنة".
أخبار لبنان
المستشفيات
لبنان
تحذّر
تفاقم
الأزمة
المالية
وتطالب
بإجراءات
عاجلة
لإنقاذ
القطاع
الاستشفائي
التالي
تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية
أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لقاء مبالغ مالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي
0
أمن وقضاء
2026-08-11
مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...
أمن وقضاء
2026-08-11
مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...
0
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة صيادلة لبنان تحذر من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل " الديليفري "
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة صيادلة لبنان تحذر من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل " الديليفري "
0
أخبار لبنان
2026-07-21
مرقباوي ووفد النقابة بحث مع وزير الصحة مطالب قطاع الصيدلة
أخبار لبنان
2026-07-21
مرقباوي ووفد النقابة بحث مع وزير الصحة مطالب قطاع الصيدلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:09
الصايغ للـLBCI: غايات سياسية لتقويض عمل الحكومة والمسار الدبلوماسي في واشنطن
أخبار لبنان
04:09
الصايغ للـLBCI: غايات سياسية لتقويض عمل الحكومة والمسار الدبلوماسي في واشنطن
0
أخبار لبنان
04:09
تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية
أخبار لبنان
04:09
تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية
0
أمن وقضاء
03:54
أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لقاء مبالغ مالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
03:54
أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لقاء مبالغ مالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
0
أخبار لبنان
03:40
الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع
أخبار لبنان
03:40
الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-02-08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
2026-02-08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
0
حال الطقس
2026-04-10
طقس شبه خريفي مستمر... وربيعي الاسبوع القادم
حال الطقس
2026-04-10
طقس شبه خريفي مستمر... وربيعي الاسبوع القادم
0
آخر الأخبار
2026-01-06
مسودة إعلان: الولايات المتحدة "ستشرف" على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة الأوروبيين
آخر الأخبار
2026-01-06
مسودة إعلان: الولايات المتحدة "ستشرف" على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة الأوروبيين
0
أخبار دولية
2026-01-07
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: الزبيدي في عدن
أخبار دولية
2026-01-07
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: الزبيدي في عدن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إسرائيل ربحت الحرب… فهل تخسر معركة الرواية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إسرائيل ربحت الحرب… فهل تخسر معركة الرواية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قرار حكوميّ للحد من مخاطر الطيور على مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قرار حكوميّ للحد من مخاطر الطيور على مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة... فماذا يختلف عن التوقيف الاول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة... فماذا يختلف عن التوقيف الاول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قوانين الإعدام والإعلام والعفو وإصلاح المصارف أبصرت النور... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قوانين الإعدام والإعلام والعفو وإصلاح المصارف أبصرت النور... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قانون الإعلام الجديد إنجازٌ من الباب... وسجنٌ من الشباك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قانون الإعلام الجديد إنجازٌ من الباب... وسجنٌ من الشباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
سلام والجيش… تباين أبعد من "كلمة وزير"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
سلام والجيش… تباين أبعد من "كلمة وزير"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:42
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
أمن وقضاء
09:42
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
2
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
3
خبر عاجل
08:43
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
خبر عاجل
08:43
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
5
أخبار لبنان
03:06
وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية
أخبار لبنان
03:06
وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية
6
أخبار لبنان
05:41
القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات
أخبار لبنان
05:41
القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات
7
أمن وقضاء
00:18
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
أمن وقضاء
00:18
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
8
أخبار لبنان
01:59
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
أخبار لبنان
01:59
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More