الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي

أخبار لبنان
2026-08-13 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي

عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد وحضور الأعضاء حيث ركّز الحاضرون على تفاقم حجم الضغوطات المالية التي يعاني منها القطاع والتي كان يشكو منها اصلاً قبل الحرب الأخيرة. 

وهو بفضل طواقمه الطبية والتمريضية والإدارية دائما في الصفوف الأمامية خلال المحن والشدائد مسعفاً، معالجاً، مطبباً وموّفراً كل انواع الخدمات الصحية، الا انه بات اليوم من اكثر المتضررّين، مستنفداً كل الوسائل المتاحة امامه من اجل استمراريته، وعدم إقفال البعض من اقسامه وتأمين رواتب كافة العاملين فيه الذين لم يتوانوا يوماً عن واجباتهم في ظروف امنية خطيرة ومعيشية قاسية.

واذ ان نقابة المستشفيات في لبنان تدرك اهمية المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وحرصاً منها على الدور المنوط بالقطاع  كركن أساسي في الإقتصاد الوطني، وكرافعة للنمو من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن جذب الإستثمارات، ودعم السياحة الإستشفائية التي تسمح برفد الخزينة بالعملات الأجنبية، دون إغفال دوره الجوهري في مجال الأمن الصحي واستقرار القوى العاملة للإنتاج في القطاعات الأخرى، ولتجاوز هذا الواقع الحالي المتردي صدر عن المجلس بيان جاء فيه: 

"اولا: مناشدة المسؤولين كافة إعطاء الأولوية للقطاع الإستشفائي بإعتباره خط الدفاع الأساسي لحماية حياة الأفراد، وضمان صحة المجتمع، ومواجهة الطوارئ والأزمات والوبائيات بسرعة وكفاءة عالية ربما تعجزقطاعات اخرى عن القيام بها.

ثانيا: مطالبة الهيئات الضامنة كافة بتسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ اكثر من 8 اشهر. ان تماديها في التأخير ينعكس شحّاً في التدفق النقدي على المستشفيات التي تشكو اصلاً  من اعباء ارتفاع معدل الكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين  30 و40  بالمئة، فيما انها تواصل دفع المصاريف الخاصة بها شهريًا دون أي تأخير، بدءًا من أجور الموظفين مرورًا بكلفة فواتيرالطاقة وصولًا إلى فواتير الموّردين الذين لا يمنحون أكثر من مهلة شهر للتسديد. وكل ذلك، بغياب أي تسهيلات  او قروض مصرفية مما يزيد من الضغوطات المالية التي تفوق قدرة المستشفيات على تحمّلها ومواجهتها. 

ثالثاً: ضرورة التزام جميع الهيئات الضامنة بتسريع عملية تعديل التعرفات الإستشفائية التي تبقى مجحفة، تفوقها قيمة الكلفة الحقيقية والفعلية باضعاف اضعاف للتقديمات بشكل يومي، علماً انها حتى لتاريخه لم تعادل ما كانت عليه قبل العام 2019. 

رابعاً: التمنّي على وزير المال وسائر المعنيين برصد الإعتمادات الكافية للشأن الصحي والإستشفائي في موازنة 2027 وإقرار الزيادات الملحوظة في باب الإستشفاء لدى جميع الهيئات الضامنة بما يلبّي الطلب المرتفع من جهة، ويواكب الكلفة المستمرة في التصاعد عالمياً ومحلياً من جهة أخرى، خصوصا ً ان هذه الزيادة هي اجراء ضروري ومّلح، بدونه لن تتمكن المستشفيات من مواصلة خدماتها  والمحافظة على المستوى الطبي والراقي الذي يوّفره لبنان.  

خامسا: ان النقابة تتمنى على جميع المعنيين التجاوب السريع مع مطالبها المحقة كي لا تضطر من اجل الحفاظ على سير تقديماتها وتأمين مورد رزق العاملين فيها مع عائلاتهم الى تحميل المريض الفروقات التي لا تدفعها الهيئات الضامنة".

أخبار لبنان

المستشفيات

لبنان

تحذّر

تفاقم

الأزمة

المالية

وتطالب

بإجراءات

عاجلة

لإنقاذ

القطاع

الاستشفائي

LBCI التالي
تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية
أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لقاء مبالغ مالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-11

مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

نقابة صيادلة لبنان تحذر من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل " الديليفري "

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-21

مرقباوي ووفد النقابة بحث مع وزير الصحة مطالب قطاع الصيدلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:09

الصايغ للـLBCI: غايات سياسية لتقويض عمل الحكومة والمسار الدبلوماسي في واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
04:09

تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لقاء مبالغ مالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
أخبار لبنان
03:40

الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء

LBCI
حال الطقس
2026-04-10

طقس شبه خريفي مستمر... وربيعي الاسبوع القادم

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

مسودة إعلان: الولايات المتحدة "ستشرف" على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة الأوروبيين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: الزبيدي في عدن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إسرائيل ربحت الحرب… فهل تخسر معركة الرواية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

قرار حكوميّ للحد من مخاطر الطيور على مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة... فماذا يختلف عن التوقيف الاول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قوانين الإعدام والإعلام والعفو وإصلاح المصارف أبصرت النور... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قانون الإعلام الجديد إنجازٌ من الباب... وسجنٌ من الشباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

سلام والجيش… تباين أبعد من "كلمة وزير"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:42

15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

LBCI
خبر عاجل
08:43

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
03:06

وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية

LBCI
أخبار لبنان
05:41

القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات

LBCI
أمن وقضاء
00:18

تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026

LBCI
أخبار لبنان
01:59

طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More