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تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية

أخبار لبنان
2026-08-13 | 04:09
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تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية
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تجمع نقباء المهن الصحية يبحث مع وزير الصحة مكافحة انتحال الصفة الطبية والصحية وإطلاق حملة توعوية

زار وفد من تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفسور يوسف بخاش وزير الصحة ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة بحضور مدير عام الوزارة وئام ابو حمدان وقدم له نسخة عن ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي. 
 
وقال بخاش: "عرضنا للوزير ركان ناصر الدين التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي في لبنان، خصوصًا في هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التي ترفع الكلفة التشغيلية للقطاع في مقابل انخفاض الدخل. وقدمنا نسخة عن ملف منتحلي صفة طبية وصحية الذي كان التجمع قد أعده بالتعاون مع المستشار القانوني لوزارة الصحة، تلافيًا لأي ثغرات قانونية، والقوانين الموجودة لحفظ صلاحيات الوزارة وصلاحيات النقابات".

بدوره بارك الوزير هذه الخطوة وأطلق مشروع إنشاء لجنة تابعة للوزارة تضم كل الاشخاص المعنيين بفروع القطاعات الصحية على تنوعها والعاملين فيها على أن تكون برئاسة مدير عام الوزارة اضافة الى المعنيين وتكون بمثابة الخطوة الأولى لتأسيس مكتب مكافحة انتحال صفة طبية وصحية. 

واضاف:" كما اطلعنا معالي الوزير على مشروعنا لاطلاق حملة صحية توعوية بالتعاون مع وزارة الاعلام والنقابات المعنية تحت رعاية وزارة الصحة العامة المعنية اولاً واخيرًا بالصحة العامة والأمن الصحي في البلاد".

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