الصايغ للـLBCI: غايات سياسية لتقويض عمل الحكومة والمسار الدبلوماسي في واشنطن

اعتبر النائب سليم الصايغ أن "البعض لا يريد أن يسير قانون العفو لتفجير الوضع الداخلي وارباك العهد".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "إذا اعتبر وزير الدفاع أنه مُنع من ممارسة واجباته فإمّا أن يستقيل أو يستقيل رئيس الحكومة الذي مارس سلطته ولا يجب أن نُعلّمه واجباته".



واضاف "يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه، وقانون العفو لا يخصّ فقط وزير الدفاع بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة فهل نعود من جديد لطرح الموضوع ومساءلة الوزراء عنه؟".



وتابع الصايغ "لا ارادة لتغييب الجيش او وزير الدفاع عن المداولات، وهم يحضرون ويبدون آراءهم دائما وهناك غايات سياسية تهدف الى تقويض عمل الحكومة وتقويض المسار الدبلوماسي في واشنطن".



وردًا على بيان نشره "التيار الوطني" علّق "فاليذهب التيار الوطني وليُطالب بجثث العسكر في سوريا "يستحوا بقى على تاريخن ويعفونا من غيرتن على الجيش ويغاروا على الوطن وهنّي مش حزب الجيش هنّي بيبرموا المبدأ حسب الغاية السياسية"".



وعلى مقلب آخر، قال الصايغ "الرئيس بري تعهد امام الاميركيين بأن يسير بسلة الاصلاحات كلها، وذلك في اطار المفاوضات الكبرى حول لبنان ولهذا السبب كان حزب الله متعاونا معه في موضوع صندوق النقد الدولي".



