الرئيس عون اطلع من السفير قرانوح على جهود تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وأوضاع الجالية في المملكة

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح، على العمل القائم لتعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما اطلعه على اوضاع الجالية اللبنانية في المملكة والنشاطات التي تقوم بها السفارة.