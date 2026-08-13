بتوجيهات المحافظ عبود دائرة السير تزيل تعديات متراكمة في شاتيلا ومحيطها

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، نفّذت دائرة السير في بلدية بيروت حملة ميدانية في منطقة شاتيلا ومحيطها ضمن نطاق بلدية بيروت، لمعالجة المخالفات والتعديات القائمة على الأملاك العامة، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد من المقاهي والمحلات والإشغالات التي استمرت لسنوات طويلة.وجاء تنفيذ الحملة بمؤازرة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت، وتأتي الحملة على مرحلتين، وقد بادر اصحاب المخالفات على تفكيك جزء التعديات من قبلهم حيث تابعت الفرق المعنية في دائرة السير تنفيذ المرحلة الاولى و إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة المتبقية ، بما يعيد إليها وظيفتها الأساسية ويؤمّن حرية الحركة للمواطنين .وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار ميداني تتبعه محافظة بيروت لوضع حدّ لاستمرار المخالفات التي تحولت، بفعل مرور الزمن، إلى واقع مفروض في بعض المناطق، مع التأكيد على أن الأملاك العامة لا يمكن أن تكون موضع استثمار أو إشغال خارج الأطر القانونية.وشددت محافظة بيروت على أن العمل الميداني سيستمر وفق خطة مرحلية تشمل مختلف أحياء العاصمة، مع التركيز على التعديات المزمنة والمواقع التي تشهد إشغالات تؤثر بصورة مباشرة على حركة السير والمشاة وعلى انتظام الحياة اليومية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة.