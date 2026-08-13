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قرار يقضي بمعالجة جرحى انفجار المرفأ على نفقة وزارة الصحة
أخبار لبنان
2026-08-13 | 08:50
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قرار يقضي بمعالجة جرحى انفجار المرفأ على نفقة وزارة الصحة
صدر عن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قرار يقضي بمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة العامة، بنسبة تغطية تبلغ 100%، وذلك لجميع الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة، بغض النظر عن جهتهم الضامنة.
ويلزم القرار جميع المستشفيات الحكومية بمعالجة جرحى الانفجار على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية كاملة.
كما يلزم المستشفيات الخاصة التي يتلقى فيها جرحى الانفجار علاجهم حالياً بمتابعة علاجهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية 100%.
ودعا القرار المستشفيات الخاصة الراغبة في إجراء أي عمليات أو تقديم أي متابعة طبية قد يحتاج إليها جرحى المرفأ على نفقة الوزارة، إلى إبلاغ مديرية العناية الطبية في الوزارة برغبتها خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار منع المستشفيات الحكومية والخاصة منعاً باتاً من تقاضي أو تحميل الجرحى أي فروقات مالية، تحت أي مسمى، عن الخدمات والأعمال المشمولة بالتغطية.
وطلب من أي جريح لم يحصل على العلاج اللازم مراجعة مديرية العناية الطبية في المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة، لمتابعة وضعه وتأمين الرعاية المطلوبة.
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