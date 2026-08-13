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وزير الدفاع خلال استقبال قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة: الجيش هو عصب الدولة

أخبار لبنان
2026-08-13 | 08:46
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وزير الدفاع خلال استقبال قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة: الجيش هو عصب الدولة
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وزير الدفاع خلال استقبال قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة: الجيش هو عصب الدولة

استقبل وزير الدفاع ميشال منسّى في مكتبه في اليرزة اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضمّ أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش، في زيارة شكر لوزير الدفاع الوطني على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية، وتقديرًا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم.

وتوجه العماد هيكل الى اللواء منسّى بالقول: "لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبداً، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش"، وذلك ردًّا على بيان وزير الدفاع الوطني صباح اليوم".

وأضاف قائد الجيش موضحاً أن" أهداف المؤسسة العسكرية وطنية، وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره". وشدد على أنه "لا طائفة بين من يرتدي البزّة المرقّطة".

من جهته، أكد اللواء منسّى أن "الجيش هو العصب الأساسي للدولة"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها، ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو عن تقديم التضحيات في سبيل الوطن".

وأضاف: "إن شاء الله منضلنا مجموعين، وبصلابتنا فينا نحقق كثير"، داعياً إلى "تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وحفظ دورها الوطني".

وأثنى وزير الدفاع الوطني على جهود قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه وعلى رأسهم العماد هيكل، مؤكداً أن "المرحلة تتطلب مزيداً من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية، بما يمكّنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان".

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